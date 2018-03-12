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Боровская ученица отправится в Казань на всероссийскую Олимпиаду

12 марта 2018
Образование


Боровская ученица отправится в Казань на всероссийскую Олимпиаду

Заместитель главы администрации Боровского района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН рассказал об успехах местных школьников, участвовавших в региональном этапе Всероссийской олимпиады.

Так, 9 учеников заняли 14 призовых мест, а трое из них смогли завоевать первое место. Калужскую область в Казане на заключительном этапе олимпиады теперь будут представлять 11 детей, в том числе Александра БУЙМИСТРЮК (литература) из Боровска.

В связи с этим глава района Илья ВЕСЕЛОВ попросил Алексея Гераськина не забывать помогать боровчанам, которые добиваются успехов в образовании, культуре и спорте.

– Всем победителям и перспективным нужно оказать поддержку, в том числе девушке, которая поедет в Казань. Всех, кто добивается таких результатов, необходимо поддерживать как в обычной жизни, так и в случае соревнований и олимпиад, – отметил Илья Борисович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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