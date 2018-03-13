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13 марта 2018
Криминал
У обнинца изъяли четыре свертка с наркотиками
Обнинские полицейские продолжают бороться с незаконным оборотом наркотиков на территории города.
Так, недавно в поле зрения оперативников попал очередной наркоторговец, продававший не распространенные в последнее время синтетические наркотики, а вещество растительного происхождения.
В ходе обыска на квартире у местного жителя 1991-го года рождения были конфискованы четыре свертка общей массой почти в двадцать граммов. Как показали результаты экспертизы, находившаяся внутри них смесь на проверку оказалась марихуаной.
В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело. В настоящее время обнинец находится под стражей, а оперативники проверяют его на причастность к другим случаям торговли аналогичным товаром.
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