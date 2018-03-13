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13 марта 2018
Образование
В Обнинске попробовать свои силы в написании ЕГЭ решили 200 родителей
В предстоящее воскресенье в школах Калужской области пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Мероприятие состоится в рамках проведении акции «В будущее вместе со школой!». Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования администрации первого наукограда Татьяна ВОЛНИСТОВА, желание сесть за парту и пережить те эмоции, которые испытывают выпускники, сдавая государственный экзамен, выразили порядка двухсот родителей.
По словам Татьяны Валерьевны требования к проведению этого экзамена будут мало отличаться от стандартной процедуры ЕГЭ.
- Задание мы получим из области, мобильные телефоны будут изыматься, пользоваться никакими подсказками тоже будет нельзя, - пояснила Татьяна Валерьевна.
Таким образом, родители одиннадцатикласников смогут не только проверить свои знания предметов, но и лучше понять своих чад, которым уже через несколько месяцев предстоит испытать такие же эмоции.
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