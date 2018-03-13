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В Обнинске попробовать свои силы в написании ЕГЭ решили 200 родителей

13 марта 2018
Образование


В Обнинске попробовать свои силы в написании ЕГЭ решили 200 родителей

В предстоящее воскресенье в школах Калужской области пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Мероприятие состоится в рамках проведении акции «В будущее вместе со школой!». Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник управления общего образования администрации первого наукограда Татьяна ВОЛНИСТОВА, желание сесть за парту и пережить те эмоции, которые испытывают выпускники, сдавая государственный экзамен, выразили порядка двухсот родителей.

По словам Татьяны Валерьевны требования к проведению этого экзамена будут мало отличаться от стандартной процедуры ЕГЭ.

- Задание мы получим из области, мобильные телефоны будут изыматься, пользоваться никакими подсказками тоже будет нельзя, - пояснила Татьяна Валерьевна.

Таким образом, родители одиннадцатикласников смогут не только проверить свои знания предметов, но и лучше понять своих чад, которым уже через несколько месяцев предстоит испытать такие же эмоции.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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