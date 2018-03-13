|
13 марта 2018
Благоустройство
Балабановцы дали два рубля на благоустройство Страдаловки
Предложение проявить активность и поделиться идеями жители города получили на презентации проекта молодых архитекторов, представленном ранее в городском Доме культуры.
Среди задумок, не озвученных при знакомстве с помпезным проектом, сегодня оказалось строительство на Страдаловке кинотеатра под открытым небом, веревочного городка, крытого и открытого бассейнов. Однако большая часть из почти полутора сотни записок попали в стопку общего одобрения планов администрации вернуть прибрежной и лесной зонам былой статус излюбленного места отдыха.
К слову, на планируемые работы уже поступил первый взнос: в одном из вскрытых ящиков среди записок комиссия обнаружила два рубля.
Просмотров: 191
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Балабаново, #Страдаловка, #благоустройство:
13 марта 2018
Управляющие компании пойдут смотреть на свои сугробы
Уборка дворов от снега вновь стала поводом для неприятной беседы между балабановской администрацией и
13 марта 2018
В Балабанове собирают помощь погорельцам
Социально-реабилитационный центр «Ориентир» продолжает сбор помощи женщине и ее ребенку, чья квартира
12 марта 2018
В Балабанове за рейтингом пойдут на окраины города
В день выборов президента России в Балабанове намерены провести рейтинговое голосование по определению
12 марта 2018
В борьбе с НТО в Балабанове повисла пауза
По информации, озвученной на планерке руководителей города Балабаново, обслуживающее федеральную трассу
1 марта 2018
«Не местую» пенсионерку отказываются мыть за полцены
В соседнем с Обнинском Балабанове пенсионерка обратилась к представительному органу муниципалитета с
1 марта 2018
В Балабанове «отрезали» землю под детский сад
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся к строительству детского сада, который должен появиться на
28 февраля 2018
Боровчане решили благоустроить городище
Боровск принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере комфортной городской среды
27 февраля 2018
В Обнинске уборку дворовых проездов поручат официально управляющим компаниям
С такой инициативой местная власть обратились к депутатам Заксобрания Калужской области. Три года назад
27 февраля 2018
Администрация проверит список должников
В администрации Балабанова не первый год лелеют надежду ликвидировать МУП «Коммунальные тепловые сети».
27 февраля 2018
В Балабанове готовят трактор для сноса НТО
В середине февраля администрация Балабанова провела выездное совещание с представителями ФКУ «Центравтомагистраль».
Архив новостей
Самое оцененное
15 февраля 2018
Обнинским школьникам рассказали о половом воспитании
Необычный урок провели для старшеклассников наукограда обнинские студенты
13 февраля 2018
Мэр Обнинска раскритиковал обнинских блогеров
На сегодняшней встрече с депутатами обнинского городского собрания мэр наукограда
12 февраля 2018
Обнинский молодёжный слет прошел с небывалым размахом
Вчера вечером в наукограде завершился традиционный зимний слет активной
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018
Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
Торговля
5 марта 2018
В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Лента новостей
13 марта 2018
Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца
Жители...
13 марта 2018
Коммунальщикам напомнили об ответственности за плохую работу
Несмотря...
13 марта 2018
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта
Эта...
13 марта 2018
Чиновники и депутаты Обнинска и Кривского устроили креативную агитацию
Интересный...
13 марта 2018
Попытка обмануть банк закончилась уголовным делом
В...
12 марта 2018
Под Обнинском
В...
12 марта 2018
Три мэра Обнинска позовут людей на выборы
Завтра...
8 марта 2018
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир...
8 марта 2018
Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов
Следственное...
7 марта 2018
Обнинским водителям удается избегать ДТП, несмотря на погоду
Последняя...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
2
2
Обнинские депутаты хотят активизировать электорат
3
2
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
4
1
Обнинцев ждут еще три ярмарки выходного дня в этом сезоне
5
1
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
7
Жители поселка Обнинское не дождались помощи и вышли на борьбу со снегом
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.