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Балабановцы дали два рубля на благоустройство Страдаловки

13 марта 2018
Благоустройство


Балабановцы дали два рубля на благоустройство Страдаловки

Сегодня в Балабанове вскрыли ящики, в которые на протяжении месяца горожане могли опустить записки со своими предложениями по обустройству зоны отдыха на реке Страдаловке.

Предложение проявить активность и поделиться идеями жители города получили на презентации проекта молодых архитекторов, представленном ранее в городском Доме культуры.

Среди задумок, не озвученных при знакомстве с помпезным проектом, сегодня оказалось строительство на Страдаловке кинотеатра под открытым небом, веревочного городка, крытого и открытого бассейнов. Однако большая часть из почти полутора сотни записок попали в стопку общего одобрения планов администрации вернуть прибрежной и лесной зонам былой статус излюбленного места отдыха.

К слову, на планируемые работы уже поступил первый взнос: в одном из вскрытых ящиков среди записок комиссия обнаружила два рубля.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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