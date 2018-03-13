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13 марта 2018
Наука и техника
Обнинский ИАТЭ официально «закипел»
Данный проект реализуется по всей стране. Главными организаторами и идейными вдохновителями является «Агентство Стратегических Инициатив» (АСИ). Обнинская «Точка кипения» стала одиннадцатой по счету. Ранее таковые заработали в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске и Ульяновске.
В Обнинске же идею организации своей «Точки кипения» поддержали местное Агентство Инновационного развития и руководство ИАТЭ, на чьих площадях и базируется новое инновационное пространство.
Официальное открытие посетили первые лица не только нашего города и области, но и страны. Так, на церемонии присутствовали: депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, Министр экономического развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, один из лидеров АСИ Андрей СИЛИНГ.
После официальных слов приветствия состоялось подписание договора. Свои подписи в соглашении поставили директор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА и заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АИС Андрей Силинг.
Напоминаем, что данное пространство предназначено для организации различных семинаров, лекций, круглых столов и мозгового штурма. Для проведения таких встреч в «Точке кипения» созданы все условия, в том числе пространство оснащено современной мультимедийной аппаратурой.
Стоит отметить, что освоить «Точку кипения» могут все желающие, например, Для этого необходимо просто оставить соответствующую заявку на портале «Leader-id».
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