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Обнинский ИАТЭ официально «закипел»

13 марта 2018
Наука и техника


Обнинский ИАТЭ официально «закипел»

Сегодня в Институте Атомной Энергетики состоялось официальное открытие инновационного пространства «Точка кипения», которое предназначено для организации и проведения различных семинаров, лекций, форумов, причем абсолютно разных профилей, начиная от науки и заканчивая предпринимательством.

Данный проект реализуется по всей стране. Главными организаторами и идейными вдохновителями является «Агентство Стратегических Инициатив» (АСИ). Обнинская «Точка кипения» стала одиннадцатой по счету. Ранее таковые заработали в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске и Ульяновске.

В Обнинске же идею организации своей «Точки кипения» поддержали местное Агентство Инновационного развития и руководство ИАТЭ, на чьих площадях и базируется новое инновационное пространство.

Официальное открытие посетили первые лица не только нашего города и области, но и страны. Так, на церемонии присутствовали: депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, Министр экономического развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, один из лидеров АСИ Андрей СИЛИНГ.

После официальных слов приветствия состоялось подписание договора. Свои подписи в соглашении поставили директор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА и заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АИС Андрей Силинг.

Напоминаем, что данное пространство предназначено для организации различных семинаров, лекций, круглых столов и мозгового штурма. Для проведения таких встреч в «Точке кипения» созданы все условия, в том числе пространство оснащено современной мультимедийной аппаратурой.

Стоит отметить, что освоить «Точку кипения» могут все желающие, например, Для этого необходимо просто оставить соответствующую заявку на портале «Leader-id».


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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