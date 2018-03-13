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Управляющие компании пойдут смотреть на свои сугробы

13 марта 2018
ЖКХ


Управляющие компании пойдут смотреть на свои сугробы

Уборка дворов от снега вновь стала поводом для неприятной беседы между балабановской администрацией и директорами УК.

Как считает Михаил ИВАНОВ, отвечающий за городское хозяйство, лучше убирать свои территории частные коммунальщики так и не стали.

В ответ директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО завила, что на ее территории все в порядке, а проблемы возникают из-за плохого качества работ ООО «Динас-Сервис» - подрядной организации, выигравшей контракт на уборку муниципальных территорий. Дескать, эта фирма – редкий гость, как минимум, на окраинах города.

Однако позже коммунальщики признали, что совет администрации «убирать под лопату парковки во дворах» они используют слабо, а потому возле многоквартирных домов по-прежнему сугробы снега. Тем не менее, на просьбу показать хотя бы один хорошо убранный двор, директора УК ответили согласием, и пообещали показать чиновникам, где именно находится это чудо.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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