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13 марта 2018
ЖКХ
Управляющие компании пойдут смотреть на свои сугробы
Как считает Михаил ИВАНОВ, отвечающий за городское хозяйство, лучше убирать свои территории частные коммунальщики так и не стали.
В ответ директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО завила, что на ее территории все в порядке, а проблемы возникают из-за плохого качества работ ООО «Динас-Сервис» - подрядной организации, выигравшей контракт на уборку муниципальных территорий. Дескать, эта фирма – редкий гость, как минимум, на окраинах города.
Однако позже коммунальщики признали, что совет администрации «убирать под лопату парковки во дворах» они используют слабо, а потому возле многоквартирных домов по-прежнему сугробы снега. Тем не менее, на просьбу показать хотя бы один хорошо убранный двор, директора УК ответили согласием, и пообещали показать чиновникам, где именно находится это чудо.
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