Обнинск
Новости
Попытка обмануть банк закончилась уголовным делом

13 марта 2018
Экономика


Попытка обмануть банк закончилась уголовным делом

В соседнем с Обнинском Малоярославце следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы.

Как выяснилось, некоторое время назад девушка взяла в одном из банков кредит на сумму 180 тысяч рублей, не исполнив в дальнейшем в полном объеме обязательства по его погашению. То есть у нее возникли просрочки платежей. Банк подал на клиентку в суд, и оказалось, что она предоставила о себе в финансовую организацию ложные сведения.

В настоящее время девушке вменяют статью «Мошенничество в сфере кредитования». Расследование продолжается.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 174

Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #банк, #кредит, #мошенничество:


8 марта 2018

В администрации Боровского района назвали предприятия, которые не платили зарплату сотрудникам
Как рассказал заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав...
8 марта 2018

Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов
Следственное управление Калужской области возбудило уголовное дело в отношении директора одного из предприятий...
28 февраля 2018

«Городской кошелек» потяжелел на 44 миллиона рублей
Об изменении бюджета на текущий год сообщила главный финансист администрации Людмила КОНОВАЛОВА. По словам...
28 февраля 2018

Обнинские аудиторы не выявили нецелевого использования бюджетных средств
На официальном заседании Горсобрания, прошедшем вчера на суд избранников народа, отчет о проделанной...
22 февраля 2018

Калужская область лидирует в ЦФО по зарплатным долгам
Соответствующие данные опубликованы Росстатом на первое число текущего месяца. В целом в Центральном...
21 февраля 2018

В Боровском районе в этом году откроется пять новых производств
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ выступил перед жителями с отчетом о проделанной за год работе. По...
18 февраля 2018

Неизвестные на Лейпунского умыкнули у бабушки кошелек
Для своих действий мошенники выбирают разные схемы. Однако чуть ли не самый распространенный случай обмана,...
17 февраля 2018

Обнинская пенсионерка отдала лжекоммунальщику больше двадцати тысяч рублей
В очередной раз жертвой мошенников стали пожилые жители наукограда. Семидесятилетняя женщина не почувствовала...
15 февраля 2018

В Обнинск потянулись инвесторы
В Обнинске в ближайшие годы станет больше рабочих мест. Как проинформировал глава администрации города...
31 января 2018

В лапы мошенников попала очередная пенсионерка из Обнинска
На днях на удочку мошенников попалась очередная пенсионерка. Пожилая женщина, проживающая на улице Курчатова,...


 Архив новостей
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018

Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
В том, что камеры видеонаблюдения действительно играют немаловажную роль в охране общественного порядка,...
Транспорт
6 марта 2018

Долететь из Москвы до Калуги можно меньше чем за 200 рублей!
Авиакомпания Utair открывает весьма необычную акцию, предлагая скидку в размере 300 рублей на любые перелеты.
Торговля
5 марта 2018

В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Бдительные обнинцы направили обращение в адрес сотрудников управления потребительского рынка, транспорта...
ЖКХ
2 марта 2018

Обнинцам рекомендуют игнорировать призывы о массовой установке счетчиков на воду
На днях очередная волна листовок, призывающих граждан срочно установить приборы учета, прокатилась по...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.