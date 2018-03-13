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13 марта 2018
Экономика
Попытка обмануть банк закончилась уголовным делом
В соседнем с Обнинском Малоярославце следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы.
Как выяснилось, некоторое время назад девушка взяла в одном из банков кредит на сумму 180 тысяч рублей, не исполнив в дальнейшем в полном объеме обязательства по его погашению. То есть у нее возникли просрочки платежей. Банк подал на клиентку в суд, и оказалось, что она предоставила о себе в финансовую организацию ложные сведения.
В настоящее время девушке вменяют статью «Мошенничество в сфере кредитования». Расследование продолжается.
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