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В Обнинске появились два новых избирательных участка

13 марта 2018
Выборы


В Обнинске появились два новых избирательных участка

Несколько дней осталось до выборов Президента России.

В этом году в Обнинске воспользоваться своим избирательным правом смогут 84 357 человек. Будут работать 42 избирательных участка, что на два больше, чем обычно. Как пояснила порталу Obninsk.Name председатель ТИК города Обнинска Анна СЕРЕДЮК, связано это с высокими темпами строительства в городе.

- Все дело в том, численность избирателей на участке не может превышать трех тысяч человек, - пояснила Анна Владимировна.

А в двух новых микрорайонах – Заовражье и «Борисоглебский» - этот лимит был превышен. Таким образом, появилось еще два новых пункта для голосования – в ОМЦ и во дворце спорта «Олимп».

В этот же день в 33 пунктах состоится рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства по программе «Городская среда». Однако, по словам заместителя главы администрации по вопросам управления делами Карины БАШКАТОВОЙ, этот опрос пройдет вне границ избирательных участков, хотя в тех же зданиях.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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