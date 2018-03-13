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Чиновники и депутаты Обнинска и Кривского устроили креативную агитацию

13 марта 2018
Общество


Чиновники и депутаты Обнинска и Кривского устроили креативную агитацию

Интересный способ заявить о своей готовности прийти на выборы продемонстрировали чиновники Обнинска и Боровского района.

Так, глава сельского поселения Кривское Алексей МАКСИМЕНКО, депутат Анатолий ШАТУХИН и президент ТПП города Обнинска Вячеслав НАРУКОВ сменили аватарки на своих страницах в социальной сети «Facebook», снабдив заглавное фото патриотической рамкой в виде флага России и лозунгом «Я иду на выборы».

- Мне понравилась идея, и я решил сделать аватарку в подобном стиле, - рассказал Анатолий Шатухин. – Более того, это своего рода агитация граждан прийти в воскресенье на выборы и отдать голос за того или иного кандидата.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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