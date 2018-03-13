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Владислав Шапша проедется по избирательным участкам в день выборов

13 марта 2018
Власть


Владислав Шапша проедется по избирательным участкам в день выборов

В это воскресенье состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Как мы уже рассказывали ранее, в Обнинске будут оборудованы 42 участка, два из которых – новые.

Мэр наукограда Владислав ШАПША в сегодняшней беседе с журналистами портала «Obninsk.Name» рассказал, что обязательно проедется по избирательным участкам в день голосования.

- Но сначала я сам проголосую, - подчеркнул Владислав Валерьевич. – Потом поеду по городу, пообщаюсь с жителями, оценю обстановку. До выборов мне это делать не нужно, с мониторингом подготовки участков прекрасно справляется мой заместитель Карина БАШКАТОВА.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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