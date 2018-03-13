Обнинск
Новости
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта

13 марта 2018
Спорт


В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта

Эта акция станет очередным этапом для привлечения электората на избирательные участки.

Проект называется «Возьми автограф у звезды». Уже известно, что свое согласие участвовать в этом мероприятия дал обнинский пловец Сергей ФЕСИКОВ и наш знаменитый боксер – Алексей ЕГОРОВ.

Ребята заранее обозначат время, когда пойдут голосовать, чтобы совместить приятное с полезным: сделать свой выбор и встретиться с поклонниками. Любой желающий, придя на избирательный участок, получит не только роспись на память, но и будет иметь возможность сфотографироваться со звездой.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 35

Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #акция, #спорт, #выборы:


13 марта 2018

В Обнинске попробовать свои силы в написании ЕГЭ решили 200 родителей
В предстоящее воскресенье в школах Калужской области пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие...
13 марта 2018

В Обнинске появились два новых избирательных участка
Несколько дней осталось до выборов Президента России. В этом году в Обнинске воспользоваться своим избирательным...
12 марта 2018

В Балабанове за рейтингом пойдут на окраины города
В день выборов президента России в Балабанове намерены провести рейтинговое голосование по определению...
12 марта 2018

Три мэра Обнинска позовут людей на выборы
Завтра в администрации Обнинска запланирован брифинг сити-менеджера Владислава ШАПШИ. В этот раз мероприятие...
8 марта 2018

Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир по пулевой стрельбе, проходивший в расположенном в Липецкой области селе Конь-Колодезь, удивил...
6 марта 2018

В мэрии надеются на сознательность подчиненных
Вчера губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ дал поручение главам местных администраций проконтролировать...
5 марта 2018

Организация турнира на призы «Обнинскоргсинтеза» покорила гостей наукограда!
Лыжный турнир на призы известной компании прошел в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие...
6 марта 2018

Боровские управляющие компании должны к выборам расчистить все дворы
В связи с прошедшим на днях обильным снегопадом коммунальщики приступили к активной уборке общественных...
28 февраля 2018

В боровских школах планируют подтянуть материально-техническую базу
Глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ рассказал об ожидаемых в сфере образования переменах.
28 февраля 2018

В Обнинске прошел лыжный мастер-класс для иностранных студентов
В Обнинске представители молодежи предприятия ОНПП «Технология» показали иностранным студентам института...


 Архив новостей
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018

Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
В том, что камеры видеонаблюдения действительно играют немаловажную роль в охране общественного порядка,...
Транспорт
6 марта 2018

Долететь из Москвы до Калуги можно меньше чем за 200 рублей!
Авиакомпания Utair открывает весьма необычную акцию, предлагая скидку в размере 300 рублей на любые перелеты.
Торговля
5 марта 2018

В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Бдительные обнинцы направили обращение в адрес сотрудников управления потребительского рынка, транспорта...
ЖКХ
2 марта 2018

Обнинцам рекомендуют игнорировать призывы о массовой установке счетчиков на воду
На днях очередная волна листовок, призывающих граждан срочно установить приборы учета, прокатилась по...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.