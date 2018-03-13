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13 марта 2018
Спорт
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта
Проект называется «Возьми автограф у звезды». Уже известно, что свое согласие участвовать в этом мероприятия дал обнинский пловец Сергей ФЕСИКОВ и наш знаменитый боксер – Алексей ЕГОРОВ.
Ребята заранее обозначат время, когда пойдут голосовать, чтобы совместить приятное с полезным: сделать свой выбор и встретиться с поклонниками. Любой желающий, придя на избирательный участок, получит не только роспись на память, но и будет иметь возможность сфотографироваться со звездой.
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