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Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца

13 марта 2018
Социалка


Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца

Жители Обнинска как-то не очень активно занимаются оформлением пособий, которые с этого года выплачивают женщинам, родившим первого ребенка.

Как проинформировал корреспондента Obninsk.Name начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, документы сдали пока всего шесть человек. И около двадцати молодых родителей обратились за консультацией. Справок необходимо собрать очень много. Возможно, этот фактор и тормозит процесс. Как нам стало известно, в соседнем Малоярославецком районе документы на пособие сдала пока всего одна семья.

Как пояснил Владимир Алексеевич, управление соцзащиты только принимает бумаги, а затем направляет их в региональное Министерство труда и социальной защиты. А решение «выплачивать или отказать» принимают уже областные чиновники.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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