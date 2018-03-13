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13 марта 2018
Социалка
Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца
Как проинформировал корреспондента Obninsk.Name начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, документы сдали пока всего шесть человек. И около двадцати молодых родителей обратились за консультацией. Справок необходимо собрать очень много. Возможно, этот фактор и тормозит процесс. Как нам стало известно, в соседнем Малоярославецком районе документы на пособие сдала пока всего одна семья.
Как пояснил Владимир Алексеевич, управление соцзащиты только принимает бумаги, а затем направляет их в региональное Министерство труда и социальной защиты. А решение «выплачивать или отказать» принимают уже областные чиновники.
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