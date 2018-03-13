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13 марта 2018
Транспорт
Мэр Обнинска пообещал решить транспортные проблемы льготников в этом году
Мало того, что автобусы ходят редко, так еще и поездка на них – аттракцион не для слабонервных. Черные клубы дыма и изъеденный ржавчиной кузов - так сегодня выглядит муниципальный транспорт, который не обновлялся уже давно.
Большинство горожан даже не смотрят в сторону этих огромных «каракатиц», но больше всего страдают от плачевного состояния муниципального транспорта льготники. У людей есть право ездить на автобусах за счет бюджета, однако возможности такой горожане часто лишены. Кто будет ждать приезда заветного автобуса, если интервал движения составляет полтора часа? И получается, что льгота у пожилых людей существует только на бумаге.
Как прокомментировал ситуацию порталу Obninsk.Name сити-менеджер первого наукограда Владислав ШАПША, решить эту важную проблему быстро не получается.
- Понятно, что проблема транспорта – одна из важнейших для Обнинска. Однако стоит заметить, что у нас горожане не стоят на остановках, и люди свои потребности перемещения реализуют. То, что есть категория ветеранов и льготников, которые должны получить возможность пользоваться своими льготами, вот эту проблему мы должны решить, и делать это мы будем в этом году в рамках конкурсной процедуры, которую мы должны провести. Я думаю, что это во многом снимет остроту проблемы, - заверил Владислав Валерьевич.
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