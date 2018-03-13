Обнинск
Новости
Коммунальщикам напомнили об ответственности за плохую работу

13 марта 2018
ЖКХ


Коммунальщикам напомнили об ответственности за плохую работу

Несмотря на наступление весны, на улице по-прежнему остается немало снега, убирать который сотрудники служб ЖКХ должны строго на регулярной основе.

Однако, к сожалению, это можно наблюдать далеко не везде. В связи с этим, начальник территориального отдела №2 управления административно-технического контроля Калужской области Александр АБРАМОВ напоминает о требованиях, которые предъявляются к выполнению работ в зимний период.

Сюда относится очередность уборки наиболее опасных мест для движения транспорта и пешеходов, обработка дорог, тротуаров, придомовых территорий противогололедными материалами, сгребание снега, правила складирования снега и образования снежных валов, время начала и окончания работ по уборке тротуаров и автобусных остановок и т.д.

– Жители Малоярославецкого, Боровского, Жуковского районов, а также Обнинска могут оказать помощь в выявлении фактов некачественной уборки, – подчеркивает Александр Дмитриевич.

С указанной информацией можно обратиться в территориальный отдел № 2 управления административно-технического контроля Калужской области по электронной почте: uatk_to2@adm.kaluga.ru, или письменно (249035, г. Обнинск, проспект Ленина, дом 123, кабинет 432). Телефон Александра Абрамова: (48439) 4-49-79.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 33

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #коммунальщики, #снег, #ответственность:


13 марта 2018

Управляющие компании пойдут смотреть на свои сугробы
Уборка дворов от снега вновь стала поводом для неприятной беседы между балабановской администрацией и...
8 марта 2018

Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
Коммунальщики соседнего с Обнинском Малоярославецкого района не перестают удивлять жителей. Вместо того,...
7 марта 2018

Обнинские коммунальщики не стали преграждать молодоженам путь к счастью
Еще вчера территория, где находится Дворец бракосочетания, выглядела неприглядно. Тротуар, расположенный...
7 марта 2018

По Обнинску стало тяжело ходить
Обнинские коммунальные службы расчищают дороги от снега, но почему-то складируют его огромные кучи на...
6 марта 2018

Смена управляющей компании обошлась жителям Королева,18 втридорога?
Не так давно дом №18, расположенный на улице Королева, сменил управляющую компанию «Комфорт» на муниципальное...
6 марта 2018

Управляющие компании Обнинска – слабое звено наукограда?
Если перефразировать старую поговорку, то можно сказать: «зима покажет, кто как убирает». Погодные февральские...
5 марта 2018

В мэрии считают механическую уборку дворовых проездов неэффективной
Тема уборки снега была поднята сегодня на планерке главы администрации. О работе управляющих компании...
5 марта 2018

Жители Обнинска двое суток сидели без воды из-за детской машинки
На днях в Обнинске случилась коммунальная авария, из-за которой жители дома № 68 по проспекту Ленина...
6 марта 2018

Боровские управляющие компании должны к выборам расчистить все дворы
В связи с прошедшим на днях обильным снегопадом коммунальщики приступили к активной уборке общественных...
2 марта 2018

Обнинцам рекомендуют игнорировать призывы о массовой установке счетчиков на воду
На днях очередная волна листовок, призывающих граждан срочно установить приборы учета, прокатилась по...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.