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13 марта 2018
ЖКХ
Коммунальщикам напомнили об ответственности за плохую работу
Несмотря на наступление весны, на улице по-прежнему остается немало снега, убирать который сотрудники служб ЖКХ должны строго на регулярной основе.
Однако, к сожалению, это можно наблюдать далеко не везде. В связи с этим, начальник территориального отдела №2 управления административно-технического контроля Калужской области Александр АБРАМОВ напоминает о требованиях, которые предъявляются к выполнению работ в зимний период.
Сюда относится очередность уборки наиболее опасных мест для движения транспорта и пешеходов, обработка дорог, тротуаров, придомовых территорий противогололедными материалами, сгребание снега, правила складирования снега и образования снежных валов, время начала и окончания работ по уборке тротуаров и автобусных остановок и т.д.
– Жители Малоярославецкого, Боровского, Жуковского районов, а также Обнинска могут оказать помощь в выявлении фактов некачественной уборки, – подчеркивает Александр Дмитриевич.
С указанной информацией можно обратиться в территориальный отдел № 2 управления административно-технического контроля Калужской области по электронной почте: uatk_to2@adm.kaluga.ru, или письменно (249035, г. Обнинск, проспект Ленина, дом 123, кабинет 432). Телефон Александра Абрамова: (48439) 4-49-79.
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