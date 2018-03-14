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14 марта 2018
Политика
Боровские коммунальщики обеспечат людей позитивными эмоциями
Все меньше времени остается до 18 марта, когда граждане нашей страны отправятся на избирательные участки выбирать Президента России.
В связи с этим, глава администрации Боровского района дал поручение чиновникам максимально подготовиться к этому мероприятию.
– Просьба эту неделю посвятить проверке и перепроверке всех систем обеспечения безопасности и доступности избирательных участков. У нас пока четкого прогноза погоды на конец недели нет, и имеется вероятность, что будет снегопад. Нужно быть готовыми к тому, что придется оперативно исправлять ситуацию, – отметил Илья Борисович.
Особое внимание он попросил обратить на отдаленные населенные пункты, жители которых должны иметь возможность осуществлять свое волеизъявление без затрат дополнительных сил и средств. Поэтому в день голосования будет усилена работа общественного транспорта.
Также он призвал не расслабляться коммунальщиков, которые должны создать все условия для беспрепятственного движения избирателей по городу.
– Нужно, чтобы везде было все почищено, все убрано, где скользко – там посыпано, где мокро – там высушено, чтобы люди шли на избирательные участки с позитивными эмоциями, – резюмировал Илья Веселов.
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