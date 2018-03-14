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Боровские коммунальщики обеспечат людей позитивными эмоциями

14 марта 2018
Политика


Боровские коммунальщики обеспечат людей позитивными эмоциями

Все меньше времени остается до 18 марта, когда граждане нашей страны отправятся на избирательные участки выбирать Президента России.

В связи с этим, глава администрации Боровского района дал поручение чиновникам максимально подготовиться к этому мероприятию.

– Просьба эту неделю посвятить проверке и перепроверке всех систем обеспечения безопасности и доступности избирательных участков. У нас пока четкого прогноза погоды на конец недели нет, и имеется вероятность, что будет снегопад. Нужно быть готовыми к тому, что придется оперативно исправлять ситуацию, – отметил Илья Борисович.

Особое внимание он попросил обратить на отдаленные населенные пункты, жители которых должны иметь возможность осуществлять свое волеизъявление без затрат дополнительных сил и средств. Поэтому в день голосования будет усилена работа общественного транспорта.

Также он призвал не расслабляться коммунальщиков, которые должны создать все условия для беспрепятственного движения избирателей по городу.

– Нужно, чтобы везде было все почищено, все убрано, где скользко – там посыпано, где мокро – там высушено, чтобы люди шли на избирательные участки с позитивными эмоциями, – резюмировал Илья Веселов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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