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Возле боровской полиции строят снежные горки

14 марта 2018
ЖКХ


Возле боровской полиции строят снежные горки

Несмотря на еженедельные доклады коммунальщиков об успешной борьбе со снежным завалами во дворах и на общественных территориях, сугробов в городе меньше не становится.

Напротив, они обретают мега размеры на клумбах и газонах.

Если уж профессионалам не по силам справиться с последствиями стихии, чего уж говорить о тех, чья профессиональная ориентированность имеет совершенно иную направленность.

К примеру, возле забора, окружающего здание районное ОВД, к середине марта начала образовываться уже вторая снежная горка. Если снегопад продолжит свое шествие в Балабанове, то это искусственно созданная неровность достигнет размеров первой горки, созданной руками человека ещё в феврале.

Вероятно, оба эти холма появилась вследствие активной борьбы полицейских со снегом на территории за забором. И если мартовская горка еще не слишком велика, то февральская вполне позволяет любому желающему не только заглянуть за забор – на территории вокруг ОМВД, но и в окна кабинета начальника полиции на втором этаже.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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