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Жители Обнинска жалуются на дефицит «добра»

14 марта 2018
Общество


Жители Обнинска жалуются на дефицит «добра»

Как показывает практика, внедрившиеся недавно в торговую сферу «Полки добра», позволяющие неравнодушным гражданам помочь нуждающимся продуктами питания или иными товарами, среди населения наукограда пользуются немалым спросом.

Только вот найти то самое «добро», как ни странно, получается почему-то не у всех.

Так, например, в редакцию Obninsk.Name обратился местный житель Владимир, который пытался разглядеть «добро» на прилавках некоторых магазинов, но так и не смог его найти.

- Я тут зашел в две торговые точки: супермаркет «Экстра» («Дом для Дома») и «Экобазар». Ни там, ни там «Полок добра» я так и не нашел. Или это была временная акция? – интересуется мужчина.

Данный вопрос мы адресовали начальнику Отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Ивану ЛИТВИНОВУ. Тот в свою очередь данному заявлению несколько удивился, но с руководством торговых точек все же связался.

- «Полки добра» есть в обоих магазинах. Единственное, что, вероятно, смущает некоторых горожан, это то, что в «Экстре» информационный стенд переместили несколько в другое место, но бесплатные товары там по-прежнему можно найти. Только находятся они не на полке, а в специальной корзине, которая располагается справа от входа в супермаркет, - прокомментировал Литвинов.

Кроме того, Иван Петрович добавил, что в благотворительной акции периодически принимают участие и некоторые предприятия города. Так, например, регулярно делится своей продукцией изготовитель соков и детского питания «Марк-4». Как, впрочем, и обнинский «Хлебокомбинат», который буквально на днях отгрузил в некоторые торговые точки города немало мучных изделий.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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