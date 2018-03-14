|
14 марта 2018
Благоустройство
Обнинцы хотят поставить камеры во дворах за федеральные деньги
В прошлом году людям уже пришлось объединиться, чтобы проголосовать за участие в программе «Городская среда». После того как двор Ленина 174-180 облагородили, жильцы задумались о том, как обезопасить новые комплексы от рук вандалов.
- Это пилотный проект, который, я надеюсь, станет образцом для дальнейшего благоустройства, - пояснила депутат.
Спонсором реализации проекта внутридворового видеонаблюдения выступил интеренет-провайдер «Макснет Системы». Единственным минусом станет то, что проводка к камерам будет идти по воздуху, так как перекапывать только что отремонтированный двор было бы неразумно. Однако у последователей этой идеи таких трудностей не возникнет.
- В этом году многие дворы, которые собирались участвовать в программе по благоустройству, уже прописывали пункт - оборудование видеонаблюдения, если это технически возможно,- рассказывает Светлана Лукьяненко.
Так что в дальнейшем у горожан есть реальная возможность поставить камеры внутри двора в рамках Федеральной программы «Городская среда».
Просмотров: 277
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Городская среда, #видеонаблюдение, #камеры:
13 марта 2018
Балабановцы дали два рубля на благоустройство Страдаловки
Сегодня в Балабанове вскрыли ящики, в которые на протяжении месяца горожане могли опустить записки со
12 марта 2018
В Балабанове за рейтингом пойдут на окраины города
В день выборов президента России в Балабанове намерены провести рейтинговое голосование по определению
7 марта 2018
Обнинские депутаты хотят активизировать электорат
Вчера на подъездах домов 38 микрорайона появилось объявление о том, что депутат Горсобрания Владимир
28 февраля 2018
Боровчане решили благоустроить городище
Боровск принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере комфортной городской среды
27 февраля 2018
В Обнинске уборку дворовых проездов поручат официально управляющим компаниям
С такой инициативой местная власть обратились к депутатам Заксобрания Калужской области. Три года назад
26 февраля 2018
Снежные заносы помогают балабановцам плевать на ограничения
Администрация Балабанова в 2017 году пошла навстречу жителям дома №9 на ул. Гагарина, и установила с
26 февраля 2018
В Балабанове собирают идеи и деньги на Страдаловку
Сегодня в соседнем с Обнинском Балабанове администрация города завершает прием предложений по благоустройству
22 февраля 2018
Участок трассы А-108 очистят от мелких бизнесменов
В прошлом году администрация Балабанова объявила «войну» нестационарным торговым объектам. Целью этого
22 февраля 2018
В Гурьяновском лесу могут появиться детская и спортивная площадки
Сегодня, как и обещали, чиновники представили журналистам проекты благоустройства общественных территорий,
22 февраля 2018
Благоустройство проспекта Маркса сосредоточится на вопросах безопасности
Сегодня сотрудники администрации города представили на суд горожан три варианта благоустройства территорий,
Архив новостей
Самое оцененное
15 февраля 2018
Обнинским школьникам рассказали о половом воспитании
Необычный урок провели для старшеклассников наукограда обнинские студенты
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
5 марта 2018
В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Бдительные обнинцы направили обращение в
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018
Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
ЖКХ
2 марта 2018
Обнинцам рекомендуют игнорировать призывы о массовой установке счетчиков на воду
Лента новостей
14 марта 2018
Обнинские звезды спорта рассказали, где они будут раздавать автографы поклонникам
Известные...
14 марта 2018
Обнинские сноубордисты померяются силами на склоне горнолыжки
Совсем...
14 марта 2018
Балабановские свадьбы стали политизированными
В...
14 марта 2018
Жители Обнинска жалуются на дефицит «добра»
Как...
13 марта 2018
Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца
Жители...
13 марта 2018
Коммунальщикам напомнили об ответственности за плохую работу
Несмотря...
13 марта 2018
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта
Эта...
13 марта 2018
Чиновники и депутаты Обнинска и Кривского устроили креативную агитацию
Интересный...
13 марта 2018
Попытка обмануть банк закончилась уголовным делом
В...
12 марта 2018
Под Обнинском
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
2
2
Мэр Обнинска пообещал решить транспортные проблемы льготников в этом году
3
2
В Калужской области задержали исламских террористов!
4
1
Обнинцев ждут еще три ярмарки выходного дня в этом сезоне
5
1
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.