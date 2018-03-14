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Обнинцы хотят поставить камеры во дворах за федеральные деньги

14 марта 2018
Благоустройство


Обнинцы хотят поставить камеры во дворах за федеральные деньги

Об этом порталу Obninsk.Name рассказала депутат Горсобрания Светлана ЛУКЬЯНЕНКО.

В прошлом году людям уже пришлось объединиться, чтобы проголосовать за участие в программе «Городская среда». После того как двор Ленина 174-180 облагородили, жильцы задумались о том, как обезопасить новые комплексы от рук вандалов.

- Это пилотный проект, который, я надеюсь, станет образцом для дальнейшего благоустройства, - пояснила депутат.

Спонсором реализации проекта внутридворового видеонаблюдения выступил интеренет-провайдер «Макснет Системы». Единственным минусом станет то, что проводка к камерам будет идти по воздуху, так как перекапывать только что отремонтированный двор было бы неразумно. Однако у последователей этой идеи таких трудностей не возникнет.

- В этом году многие дворы, которые собирались участвовать в программе по благоустройству, уже прописывали пункт - оборудование видеонаблюдения, если это технически возможно,- рассказывает Светлана Лукьяненко.

Так что в дальнейшем у горожан есть реальная возможность поставить камеры внутри двора в рамках Федеральной программы «Городская среда».

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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