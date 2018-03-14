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14 марта 2018
МЧС
Под Обнинском сгорела дача
На этой неделе обнинские пожарные боролись с огнем в садово-дачном товариществе «Химик-2».
Дачный дом там воспламенился около 11 часов утра. Находившиеся в доме хозяева успели выбежать на улицу. Так что пострадавших нет.
В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося и подсчитывают сумму ущерба. Дачникам предстоит теперь большая работа по восстановлению уничтоженной части строения.
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