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Под Обнинском сгорела дача

14 марта 2018
МЧС


Под Обнинском сгорела дача

На этой неделе обнинские пожарные боролись с огнем в садово-дачном товариществе «Химик-2».

Дачный дом там воспламенился около 11 часов утра. Находившиеся в доме хозяева успели выбежать на улицу. Так что пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося и подсчитывают сумму ущерба. Дачникам предстоит теперь большая работа по восстановлению уничтоженной части строения.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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