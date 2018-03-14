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14 марта 2018
Силовики
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ были задержаны четверо представителей запрещенной в России организации «Исламское государство».
По официальной информации, все задержанные являются участниками «спящей ячейки», возглавляемой эмиссаром МТО, который прошел боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе МТО «Исламское государство» и прибыл из зоны конфликта для организации террористической деятельности.
Все четверо задержанных являются жителями Ямало-Ненецкого автономного округа.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.
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