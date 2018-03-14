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В Калужской области задержали исламских террористов!

14 марта 2018
Силовики


В Калужской области задержали исламских террористов!

Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ были задержаны четверо представителей запрещенной в России организации «Исламское государство».

По официальной информации, все задержанные являются участниками «спящей ячейки», возглавляемой эмиссаром МТО, который прошел боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе МТО «Исламское государство» и прибыл из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

Все четверо задержанных являются жителями Ямало-Ненецкого автономного округа.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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