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Умер Владимир Егоров

14 марта 2018
Общество


Умер Владимир Егоров

В Обнинске скончался бывший директор УК «Металлоконструкции» Владимир ЕГОРОВ.

Как сообщили его коллеги и сотрудники коммунального комплекса городской администрации, мужчину уже похоронили. Некоторые директора управляющих компаний с сожалением говорили о том, что слишком поздно узнали о смерти Владимира Михайловича и поэтому не присутствовали на его похоронах. В официальных источниках никаких некрологов не публиковалось.

Ничего не известно и о причине смерти. Владимиру Егорову было всего 48 лет. Возможно, на здоровье бывшего руководителя сказались его переживания по поводу проблем в деятельности на поприще ЖКХ. В любом случае для его близких – это большая утрата. Выражаем наши соболезнования.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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