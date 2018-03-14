Ведущему педиатру Обнинска требуется срочная помощь!

Маленьких пациентов он лечит уже около 30 лет. В настоящее время Дмитрий Алексеевич трудится в местном Центре реабилитации.





Детского доктора Дмитрия ПЛАХУТУ в Обнинске знают очень многие.Врач, на протяжении долгих лет оказывающий помощь людям, сегодня сам в ней нуждается. Дмитрий Плахута страдает таким непростым недугом, как мультифокальная моторная нейропатия. При этом заболевании мышцы теряют свою силу, атрофируются и перестают работать.Главным спасением для Дмитрия Алексеевича служит препарат «Октагам» — иммуноглобулин человека высокой очистки. В данном препарате доктор нуждается каждые полтора-два месяца. Однако его стоимость невероятно высока – 750 тысяч рублей!Первые курсы лечения для Дмитрия Плахуты оплатили Центр реабилитации и друзья. Но потребность в нем (в препарате) у доктора, как уже было сказано, возникает каждый месяц.Все, кто готов помочь встать педиатру на ноги, могут это сделать, отправив свою финансовую помощь на счет Дмитрия Алексеевича – карта Сбербанка: 4276220012704808.Реквизиты прилагаем.