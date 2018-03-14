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14 марта 2018
Политика
Власти Обнинска не будут тянуть с результатами голосования
Как известно, в это воскресенье, помимо выборов Президента в Обнинске пройдет голосование по выбору одной из трех общественных территорий, которые попадут в федеральную программу по благоустройству.
Напомним, что горожанам предлагается выбрать проспект Маркса, площадь Лейпунского или Гурьяновский лес. Одна из трех территорий в итоге будет благоустроена за счет средств из федерального бюджета.
К слову сказать, как рассказала корреспондентам портала «Obninsk.Name» управделами мэра Карина БАШКАТОВА, откладывать обнародование результатов голосования в долгий ящик власти не будут.
- Сразу же в воскресенье пройдет подсчет голосов, потом нужны будут несколько дней на обработку результатов, - сказала Карина Сергеевна.
Сказанное позволяет предполагать, что уже к следующей среде мы будем знать, какое из общественных пространств победило.
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