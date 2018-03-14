Обнинск
Новости
Власти Обнинска не будут тянуть с результатами голосования

14 марта 2018
Политика


Власти Обнинска не будут тянуть с результатами голосования

Как известно, в это воскресенье, помимо выборов Президента в Обнинске пройдет голосование по выбору одной из трех общественных территорий, которые попадут в федеральную программу по благоустройству.

Напомним, что горожанам предлагается выбрать проспект Маркса, площадь Лейпунского или Гурьяновский лес. Одна из трех территорий в итоге будет благоустроена за счет средств из федерального бюджета.

К слову сказать, как рассказала корреспондентам портала «Obninsk.Name» управделами мэра Карина БАШКАТОВА, откладывать обнародование результатов голосования в долгий ящик власти не будут.

- Сразу же в воскресенье пройдет подсчет голосов, потом нужны будут несколько дней на обработку результатов, - сказала Карина Сергеевна.

Сказанное позволяет предполагать, что уже к следующей среде мы будем знать, какое из общественных пространств победило.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

Все статьи
автора
Просмотров: 105

Последние новости из рубрики «Политика»:


14 марта 2018

Боровские коммунальщики обеспечат людей позитивными эмоциями
Все меньше времени остается до 18 марта, когда граждане нашей страны отправятся на избирательные участки...
14 марта 2018

Обнинские звезды спорта рассказали, где они будут раздавать автографы поклонникам
Известные пловцы Сергей ФЕСИКОВ и Николай СКВОРЦОВ, а также знаменитый боксер Алексей ЕГОРОВ примут участие...
12 марта 2018

В Балабанове за рейтингом пойдут на окраины города
В день выборов президента России в Балабанове намерены провести рейтинговое голосование по определению...
12 марта 2018

Обнинцев не будут подвозить до избирательных участков
Уже на этой неделе по всей стране пройдут выборы президента Российской Федерации. Чтобы привлечь внимание...
12 марта 2018

Три мэра Обнинска позовут людей на выборы
Завтра в администрации Обнинска запланирован брифинг сити-менеджера Владислава ШАПШИ. В этот раз мероприятие...
1 марта 2018

Обнинск посетил депутат Госдумы Сергей Крючек
Вслед за представителем ЛДПР Вадимом ДЕНЬГИНЫМ, в первый наукоград с визитом приехал справедливорос Сергей...
27 февраля 2018

Депутат Госдумы Вадим Деньгин посетил заседание Горсобрания
Парламентарий, представляющий в Государственной Думе Калужскую область, уже неоднократно высказывал намерение...
9 февраля 2018

Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
Сотрудники обнинской прокуратуры совместно со специалистами Россельхознадзора Калужской области провели...
26 января 2018

Президент России наградил обнинских рабочих
Соответствующий указ глава государства Владимир ПУТИН подписал на этой неделе 24 января. Медалью ордена...
17 января 2018

В Обнинске продолжается сбор подписей в поддержку Путина на Выборах-2018
Как известно, неделю назад в торгово-развлекательном центре «Плаза» на первом этаже открылся пункт сбора...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.