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14 марта 2018
Выборы
Балабановские свадьбы стали политизированными
В этот день каждый горожанин получит возможность не только воспользоваться своим правом голоса, но и стать участником различных спортивных и культурных мероприятий.
С призывом не остаться равнодушными и посетить избирательные участки 18 марта, к балабановцам обратились еще месяц назад, развесив в самых «проходных» местах, включая заборы образовательных учреждений, тематические баннеры. На днях креатив чиновников шагнул дальше, и плакаты с предложением выбрать будущее появились в сквере Молодоженов, под окнами здания администрации города.
Теперь каждая новая ячейка общества может сделать свои первые семейные фото не только рядом со скульптурой Петра и Февроньи, но и на фоне политической рекламы.
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