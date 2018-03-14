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Обнинские звезды спорта рассказали, где они будут раздавать автографы поклонникам

14 марта 2018
Политика


Обнинские звезды спорта рассказали, где они будут раздавать автографы поклонникам

Известные пловцы Сергей ФЕСИКОВ и Николай СКВОРЦОВ, а также знаменитый боксер Алексей ЕГОРОВ примут участие в акции «Возьми автограф у звезды» и в день голосования, в это воскресенье, совместят приятное с полезным: не только выразят гражданскую позицию, но и пообщаются с поклонниками.

Алексея Егорова можно будет встретить в спорткомплексе ИАТЭ по адресу: улица Шацкого, 5а в 19:00.

Сергей Фесиков проголосует на участке, расположенном в 16 школе по адресу: улица Гагарина, 20 в 12:00.

Николая Скворцова поклонники смогут увидеть и пообщаться в «Олимпе» в 11:00 утра, по адресу: проспект Ленина, 15.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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