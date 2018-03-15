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Обнинцы, находящиеся за границей, смогут проголосовать, как и все остальные горожане

15 марта 2018
Общество


Обнинцы, находящиеся за границей, смогут проголосовать, как и все остальные горожане

Уже в это воскресенье жители наукограда смогут принять участие в самом важном голосовании ближайших шести лет и прийти на избирательный участок, чтобы поддержать своего кандидата.

Однако в том случае, если вы находитесь за рубежом, принять участие в выборах раньше было довольно проблематично. Нужно было заранее «открепиться» от своего участка и зарегистрироваться на месте прибытия, однако начиная с этого года, сама процедура заметно упростилась.

Обнинцы, у которых на восемнадцатое число запланирована какая-либо поездка за рубеж, как и все граждане России, смогут просто прийти на специально организованные избирательные участки и проголосовать на месте по устному заявлению, без какой-либо бумажной волокиты.

Более подробную информацию можно получить на сайте Центральной избирательной комиссии в разделе « Обеспечение избирательных прав граждан», и там же находится список всех точек для голосования.

К слову, на сегодняшний день в этот перечень входит четыреста адресов, разбросанных по всему миру, а значит, проблем с волеизъявлением у путешественников из наукограда возникнуть не должно.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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