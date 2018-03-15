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15 марта 2018
Торговля
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов «Пятерочка».
Гипермаркет разместится в строящемся на выезде из Обнинска торговом центре «ОБНИМИ». Изначально предполагалось, что якорным арендатором центра станет гипермаркет «Лента», однако сейчас известно, что площадь чуть меньше семи тысяч квадратных метров займет новый для нашего города сетевик – «Карусель».
Открытие ТЦ «ОБНИМИ» запланировано на ноябрь этого года. Планируется, что на площадке будут представлены бытовая техника, фэшн-индустрия, товары для спорта и детей, а также развлекательные центры и зоны фуд-корта.
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