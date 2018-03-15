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15 марта 2018
Происшествия
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Сегодня в обнинском Дворце спорта «Олимп» произошла страшная трагедия.
Во время Чемпионата и Первенства ЦФО по плаванию умер семнадцатилетний пловец. По неофициальным данным у молодого спортсмена отказало сердце непосредственно во время заплыва.
Руководство «Олимпа» от каких-либо комментариев пока отказывается.
Как рассказал Obninsk.Name руководитель обнинского следственного отдела Роман БАБАЯНЦ, в настоящее время на месте происшествия работает оперативная следственная группа, уточняются все детали случившегося.
По неофициальной информации, юноша проживал в местном спортивном интернате.
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