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В Обнинске во время соревнований погиб пловец

15 марта 2018
Происшествия


В Обнинске во время соревнований погиб пловец

Сегодня в обнинском Дворце спорта «Олимп» произошла страшная трагедия.

Во время Чемпионата и Первенства ЦФО по плаванию умер семнадцатилетний пловец. По неофициальным данным у молодого спортсмена отказало сердце непосредственно во время заплыва.

Руководство «Олимпа» от каких-либо комментариев пока отказывается.

Как рассказал Obninsk.Name руководитель обнинского следственного отдела Роман БАБАЯНЦ, в настоящее время на месте происшествия работает оперативная следственная группа, уточняются все детали случившегося.

По неофициальной информации, юноша проживал в местном спортивном интернате.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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