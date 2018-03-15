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Очередной известный обнинский деятель продолжит карьеру в Боровске

15 марта 2018
Общество


Очередной известный обнинский деятель продолжит карьеру в Боровске

Боровский район продолжает переманивать к себе небезызвестных личностей первого наукограда.

Вслед за Станиславом ФИЛИППОВЫМ, Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ продолжить свою профессиональную деятельность в соседнем городе решил ведущий ряда обнинских теле – и радиопередач Ильхам НИГМАТУЛИН.

Примечательно, что известное лицо обнинского экрана сменит не только место работы, но и вид деятельности. Теперь он попробует себя в роли руководителя боровского Музейно-выставочного центра, заняв кресло предыдущего директора Ольги КОВАЛЬ. Последняя, кстати, покинуть пост главного музейного работника решила по собственному желанию, сделав выбор в пользу творческой деятельности.

А вот кандидатура Нигматулина на новую должность была рассмотрена и утверждена по инициативе заведующей районным отделом культуры Ирины БАШКИРЕВОЙ, которую привлекли наличие у нового претендента театрально-режиссерского образования и большой опыт в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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