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15 марта 2018
Дороги
В Обнинске продолжается ямочный ремонт
Несмотря на то, что на улице достаточно снежная зима, в Обнинске местами ведется ямочный ремонт автодорог.
Так, за последнюю неделю силами городского МПКХ эти работы были выполнены на площади 88 квадратных метров. В том числе, на улицах Менделеева, Северной, Жолио-Кюри, Красных Зорь и на Пяткинском проезде.
Сами коммунальщики считают, что данный процесс не должен останавливаться круглый год. И они уверяют, что современные технологии ремонта дорог позволяют проводить такой ремонт и в зимний период.
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