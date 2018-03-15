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Жителям Балабанова предстоит голосовать дважды

15 марта 2018
Выборы


Жителям Балабанова предстоит голосовать дважды

В соседнем с Обнинском Балабанове жителям города 18 марта предстоит дважды принять участие в голосовании.

Выполнив свой главный гражданский долг – отдав «голос» за кандидата в президенты России, балабановцам предложат стать участниками рейтингового голосования по проектам благоустройства.

В рамках участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», администрация города проведет конкурс между тремя общественными зонами, одну из которых муниципалитет обустроит в этом году.

В частности горожанам предложат проголосовать за создание мини-сквера возле городско Дома культуры, или за одну из пешеходных зон – на ул. Кооперативной и от автобусной остановки на автодороге А-108 до поликлиники.

Проект, набравший большее количество «голосов» начнет воплощаться в 2018 году, остальные перейдут в режим ожидания.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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