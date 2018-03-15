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15 марта 2018
Выборы
Жителям Балабанова предстоит голосовать дважды
В соседнем с Обнинском Балабанове жителям города 18 марта предстоит дважды принять участие в голосовании.
Выполнив свой главный гражданский долг – отдав «голос» за кандидата в президенты России, балабановцам предложат стать участниками рейтингового голосования по проектам благоустройства.
В рамках участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», администрация города проведет конкурс между тремя общественными зонами, одну из которых муниципалитет обустроит в этом году.
В частности горожанам предложат проголосовать за создание мини-сквера возле городско Дома культуры, или за одну из пешеходных зон – на ул. Кооперативной и от автобусной остановки на автодороге А-108 до поликлиники.
Проект, набравший большее количество «голосов» начнет воплощаться в 2018 году, остальные перейдут в режим ожидания.
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