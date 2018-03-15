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Обнинские спасатели готовы к возможным паводкам

15 марта 2018
МЧС


Обнинские спасатели готовы к возможным паводкам

Несмотря на то, что за окном середина марта, снега на улицах наукограда и прилегающих к нему территориях более чем достаточно и, если верить прогнозам, в ближайшее время его количество будет только прибывать.

Как не раз отмечали спасатели, самое страшное в таком объеме осадков не временные неудобства для горожан, а вероятность начала паводка. И если самому Обнинску разлив Протвы никак не навредит, то вот обладателям дачных участков в пригороде стоит переживать за сохранность своего имущества.

Впрочем, как рассказал корреспондентам портала «Obninsk.Name» глава управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, на сегодняшний день причин для беспокойства у обнинцев нет, но спасатели на всякий случай все равно находятся наготове.

- Ожидается, что лед с реки сойдет в конце марта и в это же время начнется таяние снегов, однако согласно имеющимся на сегодняшний день прогнозам, уровень воды не должен будет превысить обычных норм. Мы, конечно, не исключаем, что со временем ситуация может измениться, поэтому на всякий случай мы держим наготове все необходимое снаряжение и технику, чтобы в случае чего сразу оказать необходимую помощь, - заявил Сергей Петрович.

Также, по словам Краско, важной частью работы его подчиненных является оповещение дачников о возможности паводков и разъяснения им правил поведения в экстренных ситуациях, чтобы разгул стихии не застал жителей врасплох.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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