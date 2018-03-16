Обнинск
Новости
Мужчина получил один год условно за кражу денег из банкомата

16 марта 2018
Криминал


Мужчина получил один год условно за кражу денег из банкомата

Как сообщает прокуратура Боровского района, 39-летний житель признан виновным в краже денежных средств.

Было установлено, что мужчина находился в расположенном в Ермолине магазине «Пятерочка» и заметил, что в устройстве выдачи купюр банкомата оставлены 40 000 рублей. Убедившись, что человек, который забыл взять эти деньги, отошел от банкомата и не смотрит в его сторону, он присвоил их себе.

В результате, Боровский районный суд приговорило его к одному году лишения свободы условно.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 333

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #кража, #деньги, #ермолино:


16 марта 2018

В Обнинске ищут подозреваемых, умыкнувших деньги у бабушек
Сразу две пенсионерки пострадали от рук злоумышленников. Несмотря на то, что преступления произошли в...
16 марта 2018

Мигрантов осудят за взятку
Два проживающих в Обнинске гастарбайтера из Средней Азии подозреваются в даче взятки. По данному факту...
13 марта 2018

У обнинца изъяли четыре свертка с наркотиками
Обнинские полицейские продолжают бороться с незаконным оборотом наркотиков на территории города. Так,...
12 марта 2018

В Обнинске мужчина угнал машину, чтобы прокатиться по двору
Недавно обнинскими полицейскими было раскрыто дело об угоне автомобиля. О пропаже машины марки «Москвич»...
12 марта 2018

В Обнинске мужчина умер от руки бывшей возлюбленной
Четырехдневные выходные стали несчастливыми для одного из жителей первого наукограда. Как рассказал порталу...
8 марта 2018

В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда. Возвращаясь домой с работы, была...
6 марта 2018

Житель Обнинска напился и угнал автомобиль, не имея прав
В Обнинске сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного...
7 марта 2018

Жителя Обнинска избили и обокрали рецидивисты
На днях в подъезде жилого дома, расположенного на проспекте Ленина, на местного жителя было совершенно...
5 марта 2018

Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
В том, что камеры видеонаблюдения действительно играют немаловажную роль в охране общественного порядка,...
4 марта 2018

Отделочник квартир пытался нажиться на продаже чужого имущества
До двух лет тюрьмы грозит жителю Жуковского района, который пытался продать чужие строительные инструменты.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.