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16 марта 2018
Криминал
Мужчина получил один год условно за кражу денег из банкомата
Как сообщает прокуратура Боровского района, 39-летний житель признан виновным в краже денежных средств.
Было установлено, что мужчина находился в расположенном в Ермолине магазине «Пятерочка» и заметил, что в устройстве выдачи купюр банкомата оставлены 40 000 рублей. Убедившись, что человек, который забыл взять эти деньги, отошел от банкомата и не смотрит в его сторону, он присвоил их себе.
В результате, Боровский районный суд приговорило его к одному году лишения свободы условно.
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