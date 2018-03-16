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Обнинцы активно подают заявки на благоустройство дворов

16 марта 2018
Благоустройство


Обнинцы активно подают заявки на благоустройство дворов

Уже в это воскресенье жителям Обнинска помимо выборов президента предстоит сделать еще один важный выбор, а именно определить общественную территорию, которая попадет под федеральную программу благоустройства «Комфортная среда».

Однако не менее важной частью этой инициативы являются работы по обновлению дворовых территорий и в этом вопросе жители наукограда проявляют не меньшее рвение.

Так, например депутат обнинского городского Собрания Константин ПАХОМЕНКО вчера провел встречу с жителями дома №2 по улице Гагарина, на которой обсуждался этот вопрос.

- Вчера у нас прошло собрание, на котором жители передали мне полный пакет документов, необходимых для включения их двора в программу. В этом доме живут активные люди, и председателем правления была проделана большая работа касательно подготовки этих бумаг, - отметил Константин Валентинович.

На сегодняшний день, по словам Пахоменко, в администрацию было передано уже шестнадцать комплектов документов от жителей.

К слову, сколько придомовых территорий будет обновлено до сих пор остается не ясно, но точно известно, что дворы, которым не повезет на этот раз, автоматически будут поставлены в очередь на следующий год.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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