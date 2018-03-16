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В Обнинске «брусчатки» признают аварийными только перед расселением

16 марта 2018
Строительство


В Обнинске «брусчатки» признают аварийными только перед расселением

Вчера было опубликовано постановление администрации о признании дома на Парковой 11/33 аварийным и подлежащим сроку.

Согласно документу, расселить жильцов из здания должны до тридцатого апреля текущего года. Однако, по заверениям главы обнинской администрации Владислава ШАПШИ, люди в скором времени будут праздновать новоселье в доме, который построен в рамках программы переселения. И смена статуса дома является формальным поводом для переезда.

По словам Владислава Валерьевича, таким образом администрация действовал каждый раз при сносе «брусчаток». Смена категории дома не станет прецедентом, чтобы признать другие деревянные дома аварийными, в них по прежнему будут проживать люди.

- Это способ застройки. В данном случае, этот дом идет под расселение по программе, он сносится и строится следующий дом, в который будут расселяться люди, - резюмировал мэр.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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