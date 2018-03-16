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Почетные граждане Обнинска рассказали, почему важно ходить на выборы!

16 марта 2018
Общество


Почетные граждане Обнинска рассказали, почему важно ходить на выборы!

В это воскресенье, 18-го марта, жителям Обнинска предстоит сделать самый важный выбор, который и определит их жизнь на ближайшие шесть лет – выбрать Президента своей страны.

Почетные граждане наукограда, те люди, которые сделали для города очень многое, обязательно пополнят ряды голосующих. Более того, они призывают и остальных не оставаться в этот день дома, а обязательно прийти на избирательный участок.



БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ!

Ветеран медицинской службы, врач высшей квалификации Людмила Геннадьевна РАЙКИНА:

- Я обязательно пойду на выборы, никогда не оставалась в стороне от этих событий. И всем советую не сидеть дома, особенно молодежи. Потому что именно им стоит задумываться о том, как страна будет развиваться дальше. Но, конечно, и старшему поколению нужно обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать за выбранного кандидата.

Те люди, которые не хотят идти на выборы – тот контингент, которому вообще все безразлично: что делается в стране, как мы будем жить дальше, по какому пути пойдем. Безразличными в такой день быть просто нельзя!



МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА БЫТЬ АКТИВНЕЕ!

Председатель Обнинского горисполкома в 1983—1990 годах Петр Иванович НАПРЕЕНКО:

- Выборы Президента – важное событие в жизни страны. Что касается меня, то я не пропустил ни одни выборы, всегда хожу голосовать.

А вот нашей молодежи стоит быть активнее. К сожалению, в Обнинске сейчас нет ни одной организации, которая могла бы мотивировать, ведется недостаточная работа в сторону молодого поколения.

Важно не забывать, что гражданский долг касается всех, а в первую очередь – молодых обнинцев, потому что для них все делается. Будущее всегда было, есть и будет за молодежью. Поэтому важно выбрать в чьи руки доверить свою дальнейшую жизнь.



НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ!

Первый ректор ИАТЭ Юрий Алексеевич КАЗАНСКИЙ:

- На выборы я пойду обязательно, вместе с женой. Многие считают, что ходить на выборы не нужно, дескать, это ничего не решает, но я хочу сказать: не оставайтесь в стороне!

Мы все должны прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию, поддержать того кандидата, с которым совпадают взгляды и убеждения.



ВЫ ВЫБИРАЕТЕ БУДУЩЕЕ!

Бывший директор школы № 6, автор сборника стихов «Я с Вами хочу говорить…» и книги «Педагогические искания» Раиса Павловна МАСЛЕВСКАЯ:

- Я хочу сказать, что каждая личность, конечно, обладает своими амбициями, имеет планы. А претворить их в жизнь можно только тогда, когда о них узнают. И сделать это легче всего при выборе того или иного кандидата в Президенты, который полностью соответствует вашим взглядам.

Мы, люди, отдаем «руль» в руки Президента, потому что доверяем ему и его программе, потому что наши мысли и планы совпадают.

В конце концов, приходя на выборы, вы должны понимать, что не просто ставите галочку в бюллетене, а выбираете свое будущее!

И очень здорово, что мы живем в стране, где у людей есть выбор, где существует демократия, где слышат народ!



 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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