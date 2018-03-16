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16 марта 2018
Криминал
В Обнинске ищут подозреваемых, умыкнувших деньги у бабушек
Несмотря на то, что преступления произошли в разных частях города – одно на проспекте Маркса, а другое на улице победы, - характер их идентичен. Пожилых горожанок лишили средств, используя незамысловатую уловку – якобы обнаруженные деньги.
Так, по словам 66-летней пострадавшей, возвращавшейся из банка, с якобы обнаруженной находкой к ней подошла незнакомая женщина. Потом естественно к паре подошел мужчина, у которого якобы пропали деньги и потребовали, чтобы женщины показали ему содержимое сумок и кошельков. Уверенная в своей невиновности горожанка выполнила это требование, а потом не досчиталась семи с половиной тысяч рублей. На улице Победы женщина лишилась девяти с половиной тысяч рублей.
Сотрудники полиции напоминают обнинцам, что, как правило, предлогами поделить или вернуть деньги пользуются мошенники, поэтому горожанам необходимо проявлять бдительность.
Несмотря на преклонный возраст, пенсионерки смогли описать злоумышленников, и полицейские составили их фоторобот. Тех, кто узнал людей на фотографии, полицейские просят позвонить по телефонам: 39-4-98-11, 39-4-98-02 или 02.
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