В Обнинске ищут подозреваемых, умыкнувших деньги у бабушек

Сразу две пенсионерки пострадали от рук злоумышленников.Несмотря на то, что преступления произошли в разных частях города – одно на проспекте Маркса, а другое на улице победы, - характер их идентичен. Пожилых горожанок лишили средств, используя незамысловатую уловку – якобы обнаруженные деньги.Так, по словам 66-летней пострадавшей, возвращавшейся из банка, с якобы обнаруженной находкой к ней подошла незнакомая женщина. Потом естественно к паре подошел мужчина, у которого якобы пропали деньги и потребовали, чтобы женщины показали ему содержимое сумок и кошельков. Уверенная в своей невиновности горожанка выполнила это требование, а потом не досчиталась семи с половиной тысяч рублей. На улице Победы женщина лишилась девяти с половиной тысяч рублей.Сотрудники полиции напоминают обнинцам, что, как правило, предлогами поделить или вернуть деньги пользуются мошенники, поэтому горожанам необходимо проявлять бдительность.Несмотря на преклонный возраст, пенсионерки смогли описать злоумышленников, и полицейские составили их фоторобот. Тех, кто узнал людей на фотографии, полицейские просят позвонить по телефонам: 39-4-98-11, 39-4-98-02 или 02.