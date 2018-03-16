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Мигрантов осудят за взятку

16 марта 2018
Криминал


Мигрантов осудят за взятку

Два проживающих в Обнинске гастарбайтера из Средней Азии подозреваются в даче взятки.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета по Калужской области, на днях мигранты передали 30 тысяч рублей сотруднику областного УФСБ за непринятие мер к привлечению их родственника к ответственности за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Подозреваемые были задержаны с поличным. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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