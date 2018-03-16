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16 марта 2018
Дороги
В Обнинске приводят в порядок дорожные знаки
В частности, за последнюю неделю силами городского МПКХ установлено три новых дорожных знака на проспекте Ленина и улице Победы. Два знака отремонтировали также на проспекте Ленина.
На улице Заводской приведен в надлежащий вид «лежачий полицейский», а на проспекте Маркса, в районе автобусных остановок, коммунальщики установили новые пешеходные ограждения.
Как говорят сами работники МПКХ, такая ежедневная работа жителям не всегда заметна, но она требует немалых сил и средств.
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