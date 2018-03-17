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Михаил Журавлев обвинил горожан в пассивности

17 марта 2018
Благоустройство


Михаил Журавлев обвинил горожан в пассивности

Нередко горожане винят чиновников от спорта в нерасторопности при заливке катков.

Так, например спортивная площадка в одном из дворов по улице Энгельса, хоть и не имеет бортиков, но вполне могла бы превратиться в каток. По словам директора «Дворца спорта» Михаила ЖУРАВЛЕВА, все дело в том, что жители двора не выказали желания по заливке площадки.

По словам Михаила Викторовича, лишь одна площадка из пятнадцати, закрепленных за его предприятием покрывается льдом быстрее всех – на Энгельса, 26. Все дело в том, что в основании этого корта лежит асфальт.

- Вот только прошел снегопад, мне звонят активисты и жалуются. Что мы не расчистили каток. Говорят: «Вы только дайте команду, мы всем двором выйдем помогать», - рассказывает Журавлев.- В результате вышел одни человек из соседнего дома. Активности нет, у людей изменилось сознание.

По словам Журавлева, обнинцам проще выкладывать критические ролики в Интернет, чем сделать что-нибудь самим, в том числе по благоустройству территории.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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