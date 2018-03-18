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В Обнинске сын обокрал своих родителей

18 марта 2018
Криминал


В Обнинске сын обокрал своих родителей

Причем преступление совершил не неразумный подросток, а 46-летний человек, правда, в его биографии уже была судимость.

С заявлением о краже семнадцати тысяч рублей в полицию обратился местный житель. В ходе расследования было установлено, что ранее у родителей гостил сын, которого сотрудники правоохранительных органов и заподозрили в совершение преступления.

Мужчина увидел, где родители хранят свои сбережения и не смог удержаться от соблазна. Теперь за кражу злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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