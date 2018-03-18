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На избирательных участках Обнинска пока немноголюдно

18 марта 2018
Общество


На избирательных участках Обнинска пока немноголюдно

Сегодня в 8:00 утра в Обнинске открылись избирательные участки, отметим, что первые посетители на некоторых из них были менее чем через полчаса после открытия.

На данный момент большого количества людей на участках не наблюдается. Однако подобная практика скорее нормальна. Самыми «жаркими» считаются дневные и вечерние часы.

Напомним, что сегодня можно также проголосовать за общественную территорию, которая войдет в программу по благоустройству.


 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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