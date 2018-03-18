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18 марта 2018
Обнинцев приглашают тотально проверить грамотность
В Обнинске уже началась подготовка к этому масштабному мероприятию. Как сообщила порталу Obninsk.Name одна из организаторов мероприятия Вероника ЛОДЕЙКИНА, в нашем городе для проверки грамотности будет отведено пять-шесть площадок. Свои площади традиционно предоставит ИАТЭ, ЦИПК, Обнинский молодежный центр и ряд библиотек.
В отличие от чтецов, автор текста, который будет звучать на мероприятии, уже известен. Им станет Гузель ЯХИНА, дебютировавшая в 2015 году с романом «Зулейха открывает глаза». Это произведение стало не только ярким событием в литературе, но и удостоилось ряда премий.
Организаторы «Тотального диктанта» в Обнинске рассчитывают, что проверить свою грамотность пожелают порядка пятисот человек. В прошлом году в акции приняли участие 330 обнинцев.
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