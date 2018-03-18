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Обнинцам не дают заскучать на избирательных участках

18 марта 2018
Политика


Обнинцам не дают заскучать на избирательных участках

Как не раз отмечалось, выборы для большинства жителей наукограда не просто скучная процедура, а настоящий праздник и городские власти приложили максимум усилий, чтобы организовать досуг горожан.

Так, например на большинстве участков организована небольшие буфеты, чтобы проголодавшиеся жители могли чем-нибудь перекусить, а в ряде мест, например в ГДК, избирателей встречают громкой музыкой.

Также не оставили без внимания самых юных обнинцев, пришедших на выборы вместе со своими родителями. Для в подарок были подготовлены специальные листы с яркими наклейками, которые маленьким горожанам вручают на память о таком важном событии.

Ну и главным событием, безусловно, можно назвать возможность встретиться с известными политическими и спортивными деятелями наукограда.

Так, например, огромный интерес со стороны молодых обнинцев вызвал приход на избирательный участок №2029 олимпийского чемпиона по плаванию Сергея ФЕСИКОВА, который с удовольствием пообщался с горожанами и устроил настоящую фотосессию со всеми желающими.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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