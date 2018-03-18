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18 марта 2018
Политика
Десятая часть обнинского населения уже проголосовала за президента
Сегодня с восьми утра в Обнинске открыты сорок два избирательных участка.
Мониторинг явки ведется буквально каждую минуту.
Как сообщила корреспондентам портала «Obninsk.Name» управделами мэра Обнинска Владислава ШАПШИ Карина БАШКАТОВА, по состоянию на десять утра в голосовании приняли участие 8,49% от общего числа голосующих.
Кстати сказать, градоначальник уже проголосовал вместе с остальными избирателями.
Отметим, что сегодня также можно выбрать территорию, которая попадет в федеральную программу по благоустройству. Урны для голосования расположены на 33 участках. Принять участие могут жители Обнинска, достигшие 14-летнего возраста.
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