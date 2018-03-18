Обнинск
Новости
Обнинцы могут уточнить адрес своего участка при помощи интерактивной карты

18 марта 2018
Политика


Обнинцы могут уточнить адрес своего участка при помощи интерактивной карты

Сегодня, 18-го марта, жители России делают главный выбор – будущего Президента своей страны.

Обнинск, естественно, не остался в стороне. С восьми утра были открыты сорок два избирательных участка, которые будут работать до восьми часов вечера.

Кстати сказать, если вы сомневаетесь в адресе своего участка, то уточнить его можно при помощи интерактивной карты, где помимо расположения также написан и телефон, по которому можно позвонить и уточнить необходимую информацию.

На сайте https://map.rostelecom-cc.ru/ нужно указать свой город, а затем выбрать улицу, далее на карте отобразятся помещения для голосования, закрепленные за адресом проживания.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

Все статьи
автора
Просмотров: 123

Последние новости из рубрики «Политика»:


18 марта 2018

На избирательных участках Обнинска пока немноголюдно
Сегодня в 8:00 утра в Обнинске открылись избирательные участки, отметим, что первые посетители на некоторых...
18 марта 2018

Обнинцы удивили наблюдателей своей активностью
Несмотря на то, что с открытия избирательных участков прошло не так уж и много времени, председатели...
18 марта 2018

Обнинцам не дают заскучать на избирательных участках
Как не раз отмечалось, выборы для большинства жителей наукограда не просто скучная процедура, а настоящий...
18 марта 2018

Первые лица Обнинска призывают горожан принять участие в выборах
Сегодня всем жителям нашей страны предстоит сделать самый важный выбор за ближайшие шесть лет и обнинцы...
18 марта 2018

Десятая часть обнинского населения уже проголосовала за президента
Сегодня с восьми утра в Обнинске открыты сорок два избирательных участка. Мониторинг явки ведется буквально...
18 марта 2018

Обнинцы активно выбирают президента страны
Сегодня горожане вместе со всей страной выбирают главу государства. Если с утра активность электората...
15 марта 2018

В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
Урожайной стала текущая неделя для специалиста регионального управления Россельхознадзора. На трассе...
14 марта 2018

Боровские коммунальщики обеспечат людей позитивными эмоциями
Все меньше времени остается до 18 марта, когда граждане нашей страны отправятся на избирательные участки...
14 марта 2018

Власти Обнинска не будут тянуть с результатами голосования
Как известно, в это воскресенье, помимо выборов Президента в Обнинске пройдет голосование по выбору одной...
14 марта 2018

Обнинские звезды спорта рассказали, где они будут раздавать автографы поклонникам
Известные пловцы Сергей ФЕСИКОВ и Николай СКВОРЦОВ, а также знаменитый боксер Алексей ЕГОРОВ примут участие...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.