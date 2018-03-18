Обнинск
Новости
Обнинцы активно выбирают президента страны

18 марта 2018
Политика


Обнинцы активно выбирают президента страны

Сегодня горожане вместе со всей страной выбирают главу государства.

Если с утра активность электората была слабой, то к одиннадцати часам дня поток желающих выразить свое мнение достаточно высокий.

Активность населения наблюдается практически на всех избирательных участках. Кстати, оценить обстановку здесь может любой желающий, не выходя из дома. Большинство пунктов для голосования в первом наукограде оснащено камерами видеонаблюдения, которые передают информацию в режиме онлайн на сайте Нашвыбор 2018.

Примечательно, что в первом наукограде есть участок с номером 2018, расположен он в школе номер 12. Не исключено, что это обстоятельство станет еще одним поводом для молодежи сходить на выборы и зачекинившись, выложить фото с комбинацией цифр в соцсетях.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 210

Последние новости из рубрики «Политика» и по тэгам #выборы, #активность электората, #видеокамеры:


18 марта 2018

На избирательных участках Обнинска пока немноголюдно
Сегодня в 8:00 утра в Обнинске открылись избирательные участки, отметим, что первые посетители на некоторых...
18 марта 2018

Обнинцы удивили наблюдателей своей активностью
Несмотря на то, что с открытия избирательных участков прошло не так уж и много времени, председатели...
18 марта 2018

Обнинцам не дают заскучать на избирательных участках
Как не раз отмечалось, выборы для большинства жителей наукограда не просто скучная процедура, а настоящий...
18 марта 2018

Первые лица Обнинска призывают горожан принять участие в выборах
Сегодня всем жителям нашей страны предстоит сделать самый важный выбор за ближайшие шесть лет и обнинцы...
18 марта 2018

Десятая часть обнинского населения уже проголосовала за президента
Сегодня с восьми утра в Обнинске открыты сорок два избирательных участка. Мониторинг явки ведется буквально...
18 марта 2018

Обнинцы могут уточнить адрес своего участка при помощи интерактивной карты
Сегодня, 18-го марта, жители России делают главный выбор – будущего Президента своей страны. Обнинск,...
15 марта 2018

В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
Урожайной стала текущая неделя для специалиста регионального управления Россельхознадзора. На трассе...
15 марта 2018

Жителям Балабанова предстоит голосовать дважды
В соседнем с Обнинском Балабанове жителям города 18 марта предстоит дважды принять участие в голосовании.
14 марта 2018

Боровские коммунальщики обеспечат людей позитивными эмоциями
Все меньше времени остается до 18 марта, когда граждане нашей страны отправятся на избирательные участки...
14 марта 2018

Власти Обнинска не будут тянуть с результатами голосования
Как известно, в это воскресенье, помимо выборов Президента в Обнинске пройдет голосование по выбору одной...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.