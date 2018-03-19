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В Обнинске три человека поднимутся на метеомачту

19 марта 2018
Общество


В Обнинске три человека поднимутся на метеомачту

Соответствующий конкурс прошел в день голосования для тех, кто впервые пришел на выборы.

Молодые люди должны были сделать селфи на избирательном участке и с соответствующим хэштегом разместить фото в официальных группах администрации Обнинска. Так, в социальной сети «Вконтакте» этой возможностью воспользовались 17 обнинцев. Причем среди них оказались и возрастные люди – семья Сидоровых, которые голосуют впервые после получения российского гражданства.

Пока тройка лидеров, которых будут отбирать по лайкам, выглядит следующим образом: Анатолий ХОДЫРЕВ набрал 108 голосов, Дарья МИТЕЧКИНА получила 73 отзыва и Марина ИНАЛАН – 71 голос. Однако расклад сил еще может измениться.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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