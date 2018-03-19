Политическая активность обнинцев растет с каждыми выборами

В ходе проходивших вчера президентских выборов многие члены избирательной комиссии и представители СМИ отмечали, что в этот раз выразить свою позицию пришло как никогда много избирателей.Согласно официальным данным, всего до закрытия участков проголосовало 64,47 % от включенных в списки горожан, что действительно можно назвать новым рекордом.Активность горожан неизменно растет от выборов к выборам, к примеру в 2012-ом году явка составляла всего 54,56%, а в прошлую президентскую гонку 62, 5%.Причем, как отмечали сами жители, кроме стремления исполнить свой гражданский долг, на избирательные участки многих привела активная агитация со стороны властей, рассылавших приглашения по почте и смс, а также неоднократно напрямую обращавшихся к горожанам с призывом не оставаться в стороне.К слову, несмотря на рост числа проголосовавших, явка в наукограде оказалась чуть ниже средней по области, которая составила 68,17%, а лидером по активности граждан в регионе стал Износковский район с показателем в почти 90% населения.