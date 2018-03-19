|
19 марта 2018
Медицина
Горожане просят выделить бюджетные деньги на лечение обнинского педиатра
Известный обнинский детский доктор Дмитрий ПЛАХУТА нуждается в помощи.
Дмитрий Алексеевич, проработавший педиатром в Обнинске 30 лет, страдает тяжелым заболеванием - мультифокальная моторная нейропатия. При этом заболевании мышцы теряют свою силу, атрофируются и перестают работать.
Главным спасением для Дмитрия Алексеевича служит препарат «Октагам» — иммуноглобулин человека высокой очистки. В данном препарате доктор нуждается каждые полтора-два месяца. Однако его стоимость невероятно высока – 750 тысяч рублей!
Потому неравнодушные граждане решили создать петицию о выделении средств из бюджета Калужской области на лечение Дмитрия Плахуты.
Стоит отметить, что Дмитрий Алексеевич подавал заявку на бесплатное обеспечение препаратом в Министерство здравоохранения Калужской области, его поставили в очередь. Но сегодня, увы, он не входит даже в сотню первых претендентов.
Подписать соответствующую петицию можно, перейдя по ссылке https://www.change.org/p/владимир-владимирович-мы-просим-спасти-жизнь-прекрасному-врачу.
Просмотров: 359
Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #петиция дмирий плахута, #обнинский педиатр, #детский доктор:
19 марта 2018
В Обнинске продолжается следствие по делу о трагической смерти пловца в «Олимпе»
Напомним, в минувший четверг весь наукоград потрясла страшная трагедия – во время соревнований по плаванию,
14 марта 2018
Ведущему педиатру Обнинска требуется срочная помощь!
Детского доктора Дмитрия ПЛАХУТУ в Обнинске знают очень многие.
Маленьких пациентов он лечит уже
6 марта 2018
Обнинску удалось избежать гриппа
За последнюю неделю в Калужской области зарегистрировано 8981 случай ОРВИ и гриппа. Заболеваемость незначительно
5 марта 2018
Медпункт в Кривском сидит без света с прошлой недели!
По словам заведующей Кривской амбулатории Ольги БЕЗЕНОВОЙ, ее учреждение находится без электроснабжения
3 марта 2018
Главврач обнинской КБ №8 наладит связь со старшим поколением
В следующий понедельник, 5-го марта, главный врач обнинской клинической больницы №8 Игорь БОНДАРЕНКО
2 марта 2018
Обнинская больница готова потратить порядка трех миллионов рублей на рентгеновскую пленку
Буквально недавно обнинцы жаловались на то, что не могут сделать снимки в поликлинике из-за отсутствия
1 марта 2018
В боровских больницах ждут 35 молодых врачей
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ рассказал о том, как обстоят дела с обучением молодых специалистов
28 февраля 2018
В Обнинске гриппа нет?
О том, что случаи заболевания гриппом в первом наукограде пока не зарегистрированы, рассказал главный
27 февраля 2018
Обнинские школьники стали меньше болеть
Согласно статистике, сезонная вспышка инфекционных заболеваний приходится на конец февраля-начало марта
21 февраля 2018
Обнинский градоначальник нанес визит в КБ №8
Сегодня Клиническую больницу номер восемь посетил глава обнинской администрации Владислав ШАПША. Как
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
Самое читаемое
Происшествия
15 марта 2018
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
Общество
14 марта 2018
Умер Владимир Егоров
Лента новостей
19 марта 2018
Под Обнинском сгорела дача и пострадал хозяин
Вчера...
19 марта 2018
Обнинские коммунальщики надеются на потепление?
Учитывая,...
19 марта 2018
Балабановская поликлиника не выдерживает поток пациентов
В...
18 марта 2018
Обнинцы активно выбирают президента страны
Сегодня...
18 марта 2018
Обнинцы могут уточнить адрес своего участка при помощи интерактивной карты
Сегодня,...
18 марта 2018
Десятая часть обнинского населения уже проголосовала за президента
Сегодня...
18 марта 2018
Первые лица Обнинска призывают горожан принять участие в выборах
Сегодня...
18 марта 2018
Обнинцам не дают заскучать на избирательных участках
Как...
18 марта 2018
В Обнинске сын обокрал своих родителей
Причем...
17 марта 2018
Обнинские полицейские обнаружили теплицу с коноплей
Следственным...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
2
2
Большинство обнинцев высказались за благоустройство Гурьяновского леса
3
1
В Обнинске «брусчатки» признают аварийными только перед расселением
4
1
В Калужской области раздавили польские яблоки и турецкие помидоры
5
1
В Обнинск зайдет новый сетевик
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.