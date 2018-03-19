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Горожане просят выделить бюджетные деньги на лечение обнинского педиатра

19 марта 2018
Медицина


Горожане просят выделить бюджетные деньги на лечение обнинского педиатра

Известный обнинский детский доктор Дмитрий ПЛАХУТА нуждается в помощи.

Дмитрий Алексеевич, проработавший педиатром в Обнинске 30 лет, страдает тяжелым заболеванием - мультифокальная моторная нейропатия. При этом заболевании мышцы теряют свою силу, атрофируются и перестают работать.

Главным спасением для Дмитрия Алексеевича служит препарат «Октагам» — иммуноглобулин человека высокой очистки. В данном препарате доктор нуждается каждые полтора-два месяца. Однако его стоимость невероятно высока – 750 тысяч рублей!

Потому неравнодушные граждане решили создать петицию о выделении средств из бюджета Калужской области на лечение Дмитрия Плахуты.

Стоит отметить, что Дмитрий Алексеевич подавал заявку на бесплатное обеспечение препаратом в Министерство здравоохранения Калужской области, его поставили в очередь. Но сегодня, увы, он не входит даже в сотню первых претендентов.

Подписать соответствующую петицию можно, перейдя по ссылке https://www.change.org/p/владимир-владимирович-мы-просим-спасти-жизнь-прекрасному-врачу.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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